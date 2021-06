Moody's: dopo pandemia ripresa economica a più velocità: Italia più lenta

-afp

Moody's prevede che, quando l'attività economica tornerà alla normalità dopo la pandemia, sebbene sia ormai in vista una ripresa, probabilmente ci vorrà più tempo per Paesi come Grecia, Portogallo, Spagna e Italia per tornare al livello di attività del 2019 rispetto a Germania e Francia. "Le prime riprese nei Paesi più deboli, come l'Italia, impiegheranno tempo a consolidarsi".