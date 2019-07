Moody's: "Con Boris Johnson aumentati rischi Brexit senza accordo"

Le probabilità che la Gran Bretagna lasci l'Ue senza un accordo sono aumentate con l'elezione di Boris Johnson a leader dei Tory. Lo afferma Moody's in una nota. "Con l'elezione di Johnson, le chance di un compromesso sostenibile appaiono più basse", mette in evidenza l'agenzia di rating. "Una Brexit no deal avrebbe effetti significativamente negativi sulla Gran Bretagna", aggiunge.