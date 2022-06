Misurare la sostenibilità è la nuova frontiera ESG

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente a livello mondiale quanto sia cruciale riorientare la gestione delle risorse del pianeta verso la sostenibilità. Gli effetti del

cambiamento climatico

(inondazioni, siccità, incendi di vaste proporzioni sempre più frequenti in tutti i Continenti) determinano una sfida epocale senza precedenti per l'umanità.

EVITARE UN DECLINO IRREVERSIBILE DEL NOSTRO PIANETA

breve termine

Occorre agire in modo risoluto per evitare un declino irreversibile del nostro pianeta. Peccato che spesso le analisi dei problemi del mondo risultino ancora troppo di, con approcci legati alle scadenze elettorali dei politici, alle performance trimestrali delle aziende se non, addirittura, ai risultati settimanali degli andamenti in Borsa.

I TANTI OSTACOLI SULLA STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ

risultati desiderati e di impatto

L'aspetto incoraggiante è che si stanno moltiplicando gli annunci e gli impegni per rendere la produzione e i consumi più sostenibili. Per contro, restano ancora da stabilire le linee guida, i processi e le leve per arrivare aimentre le aziende e le organizzazioni più responsabili sono costrette ad affrontare percorsi tortuosi per cercare di essere più virtuose. Al contempo ci si interroga attraverso quali iniziative sia possibile allineare e ingaggiare gli stakeholders interni ed esterni per promuovere i principi ESG (ambientali, sociali e di buon governo).

I 17 OBIETTIVI SOSTENIBILI DELL'ONU

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile

Un contributo importante per definire il sentiero giusto per il futuro dell'umanità lo forniscono i, elencati nell'Agenda 2030 approvata nel 2015 alle Nazioni Unite. Un articolato percorso che si propone di riuscire a garantire agli attuali oltre 7,5 miliardi di esseri umani - che dovrebbero diventare 9,8 miliardi nel 2050 - energia, cibo, materie prime, case, acqua, lavoro, infrastrutture, equità e giustizia. Con una priorità: riuscire anche a preservare i delicati equilibri dinamici della biosfera, grazie alla quale esistiamo e dalla quale dipendiamo.

