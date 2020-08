Ministero Economia, entrate molto meglio previsto: ad agosto +9%

I dati provvisori sulle entrate tributarie al 20 agosto mostrano un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di miglioramento per l'economia italiana. Lo comunica il Mef. Nel mese di agosto si è infatti registrato un rialzo del 9% delle entrate versate dai contribuenti rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell'Irpef e dell'Ires versate in autoliquidazione.