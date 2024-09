Milionari, in Italia sono meno dell'1% della popolazione: 457mila

Al 2023 la ricchezza finanziaria italiana vale l'11,4% del totale per l'Europa occidentale, registrando una crescita del 4,4% annuo dal 2018 al 2023, per un totale di 6.200 miliardi di dollari. È quanto emerge dal ventiquattresimo Global Wealth Report di Bcg (Boston Consulting Group). Secondo lo studio, la ricchezza finanziaria in Italia crescerà del 3,8% annuo, arrivando a 7.400 miliardi di dollari entro il 2028.