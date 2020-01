Timori coronavirus, Piazza Affari chiude in forte ribasso: -1,59%

Piazza Affari chiude in forte ribasso, con il Ftse Mib che perde l'1,59% a 23.781 punti. A penalizzare le Borse sono i timori per l'epidemia del coronavirus. Pesanti perdite soprattutto per Tenaris, che cede quasi il 5%, Unipol a -3,95%, Saipem a -3,88% Bene Enel che guadagna lo 0,99%. Prevalgono le vendite anche sugli altri listini europei, con Francoforte a -1,41% e Londra a -1,36%.