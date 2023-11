Intelligenza Artificiale, Microsoft assume l'ex ceo di OpenAI Sam Altman: "La missione continua"

Lo riporta Bloomberg, evidenziando che il cofondatore di OpenAI era stato silurato dalla sua startup nei giorni scorsi. Ad affiancare Sam Altman in Microsoft ci sarà anche Greg Brockman, membro del consiglio di amministrazione e cofondatore di OpenAI, che ha lasciato l'azienda la scorsa settimana. Nessun ripensamento , dunque, da parte di entrambi. "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e siamo fiduciosi nella nostra roadmap di prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato al Microsoft Ignite, e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner", afferma Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, in un post su Linkedin. "La missione continua" , ha subito commentato sui social lo stesso Altman. Al suo posto nominato l'ex capo di Twitch Emmett Shear.

L'annuncio di Microsoft Sam Altman, fino a venerdì ceo di OpenAI ma estromesso dal cda perché "non è stato costantemente sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio", come riferito in una nota, guiderà il team di ricerca sull'Intelligenza artificiale di Microsoft, come ha scritto su Linkedin il ceo di Microsoft Nadella.

"Siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale avanzata. Non vediamo l'ora di muoverci rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo", ha sottolineato il numero uno della società fondata da Bill Gates.

Lo stesso Altman ha ricondiviso il post di Nadella, aggiungendo: "La missione continua". Sam Altman, cofondatore ed ex numero uno di OpenAi (società che ha sviluppato ChatGpt) si unirà, dunque, a Microsoft e sarà alla guida del nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale avanzata. "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e abbiamo fiducia nella roadmap dei nostri prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato a Microsoft Ignite e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner", sottolinea il ceo di Microsoft Nadella.

OpenAI sceglie come Ceo l'ex capo di Twitch Emmett Shear Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha assunto come amministratore delegato della società l'ex Ceo della piattaforma di streaming Twitch, Emmett Shear. La notizia viene riportata da Bloomberg, secondo cui così la società sfida gli inviti degli investitori a reintegrare il deposto Sam Altman.

"Non vediamo l'ora di conoscere Emmett Shear e il nuovo gruppo dirigente di OAI e di lavorare con loro. E siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale avanzata. Non vediamo l'ora di agire rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo", scrive poi su X Nadella.

Il consiglio di amministrazione di Open AI, l'azienda che ha sviluppato ChatGpt, finanziata da Microsoft, ha sollevato dal suo incarico il ceo e co-fondatore Sam Altman (che era alla guida dal 2019). Secondo un comunicato, Altman non si era dimostrato "costantemente sincero" nelle sue comunicazioni con il board. Ciò non ha dissuaso un gruppo di investitori di OpenAI, che nel fine settimana hanno spinto per riportare all'interno della società Altman come ceo.

Domenica sera, OpenAI ha riferito che avrebbe coinvolto l'ex ceo di Twitch Emmett Shear, 40 anni, per gestire la società di intelligenza artificiale. Poche ore dopo, Nadella ha annunciato che Altman e Brockman - che era stato rimosso dal suo ruolo di presidente venerdì insieme ad Altman, e in seguito ha lasciato del tutto la società - sarebbero stati assorbiti internamente nel team Microsoft.