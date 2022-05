Metadavos, il World Economic Forum arriva nel Metaverso: la nuova frontiera della finanza

Ha preso il via oggi il World Economic Forum 2022 di Davos, classico appuntamento ospitato nella cittadina della Svizzera tedesca (qui il programma completo). Tanti gli appuntamenti in calendario, con i big dell'economia e della finanza mondiale pronti a tenere conferenze di grande interesse. Se il tema della guerra in Ucraina sarà ovviamente in primo piano, il fondatore

Klaus Schwab

Forum di Davos

ha annunciato una grande novità per le prossime edizioni. Il, infatti, sarà anche virtuale e sbarcherà nel Metaverso.

DAVOS ENTRA NEL METAVERSO

Microsoft

Intervistato dalla Neue Zürcher Zeitung, l'84enne ideatore del Wef ha annunciato l'intenzione di "far entrare Davos nel Metaverso e creare un villaggio di collaborazione globale open source". Schwab ha parlato di "un progetto molto vasto" che il World Economic Forum sta portando a termine insieme a, la società di consulenza Accenture e diverse organizzazioni internazionali.

COLLABORAZIONE CON MICROSOFT

villaggio globale

Metadavos

Il progetto prevede la realizzazione, nel Metaverso, di un centro congressi per le riunioni e cinque padiglioni, corrispondenti ai cinque centri del Wef fisico. "Ildovrebbe diventare una grande piattaforma che riunisca le iniziative internazionali per creare una visione d'insieme e sinergie", ha detto Schwab. Proprio in vista di questo passaggio nel Metaverso, la fondazione che gestisce e organizza il Wef ha depositato una quindicina di marchi con prefisso "meta" nei mesi scorsi. Tra questi, oltre a, anche Metaforum e Metaplaza.

RIUNIONI E INCONTRI VIRTUALI

Le riunioni virtuali funzionano molto bene per lo scambio di informazioni

Ma il passaggio verso gli incontri virtuali, ha sottolineato lo stesso Klaus Schwab, sarà parziale e andrà a completare l'incontro fisico di Davos: ", ma non si può creare fiducia tra estranei solo attraverso una videoconferenza. A tal fine, sono necessari incontri faccia a faccia", è il pensiero di Schwab.