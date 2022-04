Meta permetterà agli utenti di vendere oggetti nel suo Metaverso

Tra i più famosi personaggi a lanciare il

quale prossima ‘terra promessa' del business digitale,si rende conto che il nuovo universo dovrà puntare sui creatori di contenuti (creator) in(VR), da giustificare, però, con un solido meccanismo economico di, sulla scia di quanto avviene, ad esempio, su YouTube. Per questo motivo, Meta annunciava in queste ore la possibilità per i creator di vendere oggetti ed effetti digitali all'interno di Horizon Worlds, il mondo virtuale della ex Facebook, accessibile su visori Meta Quest (o Oculus Quest).

LA VENDITA DI BENI IN HORIZON WORLDS

commissione della piattaforma

Diversi media comenformano dell'avvio da parte di Meta di una prima fase di test di funzionalità destinate ai creator per la realizzazione di contenuti virtuali da acquistare su Horizon Worlds. Il modello di business prevede una trattenuta di Meta pari al 25% di quanto resta dalla: in altre parole, nel caso in cui il Quest Store di Meta trattenga il 30%, Meta si prenderà il 25% del 70%, mentre il resto andrà nelle tasche del creator. Tasso definito “piuttosto competitivo sul mercato”, secondo le parole del VP di Horizon, Vivek Sharma. Inoltre, Meta sta lavorando ad un programma di bonus “a obiettivo” senza commissioni, finalizzato a spingere i creator a realizzare nuovi mondi con gli strumenti offerti dalla stessa società.

COSA VENDERE NEL METAVERSO

La monetizzazione dei creatori

“Ad esempio, qualcuno potrebbe creare e vendere accessori attaccabili per un mondo della moda o offrire l'accesso a pagamento a una nuova parte di un mondo”, spiegava il gruppo tecnologico californiano in un comunicato stampa. “è davvero importante”, dichiarava Zuckerberg in una conversazione con Vidyuu Studios, “perché i creator devono essere in grado di sostenersi costruendo queste fantastiche esperienze”, ha aggiunto Zuckerberg.

LA VALUTA DEL METAVERSO

economia senza moneta

criptovaluta

Robux

Non esiste un'e Meta sembra esserne pienamente cosciente, viste le indiscrezioni rilanciate dal Financial Time in questi giorni su una possibile valuta virtuale sulla quale la società starebbe lavorando. Il media americano si spinge fino a ipotizzarne il nome, ‘Zuck Bucks', affermando che non si tratterà di unama di un “token in-app controllato centralmente dall'azienda, simile a quelli utilizzati in Roblex”, il gioco per bambini che ha costruito un enorme business sulla valuta. Il progetto pilota dei Zuck Bucks dovrebbe essere lanciato a metà maggio, per poi iniziare il testo col pubblico, anche se un portavoce di Meta non ha né confermato né smentito i rumor.