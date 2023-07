Mes, fonti Ue: "Fiduciosi su esito del processo avviato in Italia"

Sulla ratifica del Mes in Italia "siamo abbastanza fiduciosi che il processo intrapreso da Roma porterà a un risultato positivo".

Lo ha detto un alto funzionario europeo interpellato in merito alla discussione avviata dal Parlamento italiano sul Meccanismo europeo di stabilità, con la sospensiva che ha rinviato il tema a dopo l'estate. "Lo vediamo in una luce positiva, il processo è iniziato - ha spiegato in vista della riunione dell'Eurogruppo di giovedì -. Crea chiaramente un discussione".