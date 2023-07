Mes, Salvini: "Da sempre pensiamo sia inutile, ne riparleremo in autunno"

"La Lega pensa da sempre che il Mes sia uno strumento inutile per l'Italia, che ha un sistema economico in crescita e un sistema bancario sano".

Lo ribadisce il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Votarlo adesso non sarebbe stato utile all'Italia, ma soprattutto il tema della ratifica non può essere disgiunto dal dibattito sul Patto di Stabilità. Ne riparleremo semmai in autunno in Parlamento, decidendo in armonia con gli alleati, a partire da Giorgia, e nell'esclusivo interesse del Paese", aggiunge intervistato da Il Corriere della Sera.