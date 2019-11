Mes, Gualtieri: "Il criterio della sostenibilità del debito non cambia"

"Ho sentito una tesi divertente secondo cui la riforma del Mes introduce il criterio della sostenibilità del debito per la concessione degli aiuti. Questo criterio non cambia". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, spiegando che "il dibattito era: lo teniamo come adesso, dove la ristrutturazione del debito è richiesta in casi eccezionali o deve diventare condizione automatica? Ha vinto la posizione numero uno".