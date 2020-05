Mes, Berlusconi: "L'accordo è un'ottima notizia per l'Italia"

L'accordo raggiunto all'Eurogruppo sul Mes senza condizioni è "un'ottima notiza per il nostro Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi, che spiega: "L'Europa questa volta dimostra di esserci e di essere pronta a dare una mano concreta ai Paesi in difficoltà. Avevamo lavorato per questo con il Ppe e con i leader europei, perché siamo convinti che solo un forte, decisivo intervento dell'Unione possa darci gli strumenti per uscire dalla crisi". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui