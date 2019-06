Mercatone Uno, procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta in merito al fallimento della Shernon Holding, la società che gestiva i 55 punti vendita di Mercatone Uno e che ha lasciato a casa circa 1.800 lavoratori. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è bancarotta fraudolenta, ma al momento non risultano persone indagate. Il fascicolo è stato aperto dopo il deposito in Procura della relazione del curatore fallimentare, l'avvocato Marco Angelo Russo.