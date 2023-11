Pnrr, Meloni: "12,4 miliardi per imprese, 300 milioni per il turismo"

Grazie alla revisione del Pnrr "ci sono 12,4 miliardi dedicati alle imprese.

Quando abbiamo varato la manovra qualcuno ha obiettato che mancavano risorse per le imprese, semplicemente le stavamo concentrando nella nostra proposta di revisione del Pnrr". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum internazionale del turismo. In particolare, ha aggiunto, ci sono "oltre 300 milioni di euro per rafforzare la competitivita' del settore turistico" per la "creazione, il rinnovo e il miglioramento di strutture ricettive e infrastrutture per il turismo".