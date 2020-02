Meet Your Future-Employer Branding: le aziende hanno sempre più bisogno delle nuove generazioni

E' possibile attirare nuovi talenti all’interno della propria azienda? Come si avvicinano le nuove generazioni alle imprese? Queste domande e molte altre hanno trovato risposta durante l’evento “Meet You Future - Employer Branding: international strategies” realizzato da www.grapevine-marketing.it , leader di mercato per quanto riguarda employer branding, e UniversityBox Agency , student marketing agency leader nel mondo dei millennials e gen z. L’evento si è tenuto presso l’innovativa Samsung Smart Arena di Milano e ha dato spazio alle testimonianze dell'European Association of Employer Branding Agencies che ha visto esperti di 6 Paesi condividere possibili soluzioni sui temi di talent attraction e retention.

Universitybox ha comunicato i dati sullo scenario di mercato su un campione di oltre 2.000 studenti: Il 42% dei giovani vorrebbe fare un’esperienza all’estero. Soprattutto i maschi (+18%) e gli studenti degli atenei del Nord (+12%). Meno propenso a lavorare all’estero (-42%) è chi ha necessità di entrare subito nel mondo del lavoro. Quasi il 50% vorrebbe cimentarsi in proprio e altrettanti vorrebbero lavorare per una start-up.

Il riferimento ai temi etici, definiti come attenzione all’inquinamento ambientale e alle condizioni di lavoro, viene indicato come molto rilevante dal campione: solo il 13% dichiara di non curarsene, mentre con valori crescenti gli intervistati dichiarano di preferire, a parità di prezzo, i beni di aziende etiche (22%), di essere disposti a pagare di più per sostenere tale approccio aziendale (26%) o addirittura di escludere dai propri acquisti beni e servizi proposti da aziende non etiche (39%).

Questi dati sono pressoché identici anche nella scelta delle aziende dove i giovani vogliono andare a lavorare. “L’Employer Branding è la legenda nel mercato del lavoro che racconta come tratti i tuoi dipendenti e candidati, nonché la percezione della tua proposta di valore per i dipendenti stessi” e i dati mostrati anche da Indeed Italia lo dimostrano con un 160% di interesse in più rispetto al passato, circa la missione e visione dell’azienda

A giocare un fattore fondamentale in fase di invio candidatura per un lavoro è anche il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, in particolare modo tra i 35-50 anni. Nonostante la vita privata giochi un ruolo importante nella scelta, il 78% dei dipendenti trascorre più tempo con i colleghi che con la propria famiglia. Questo dato conferma quanto l’ambiente di lavoro rappresenta una leva motivazionale fondamentale. L’84% dei rispondenti, inoltre, ha dichiarato che sarebbe disposto a lasciare l’attuale posto di lavoro se gli fosse offerto un altro ruolo presso un’azienda con un’ottima reputazione. Mentre il 59% ha ammesso che leggere recensioni di un’azienda ha influenzato la scelta sull’azienda per la quale candidarsi.

Paolo Guadagni, Vicepresidente Gruppo, Media, Comunicazione e Spettacolo in Assolombarda, ha evidenziato come il problema non riguardi solo le grandi aziende ma anche e soprattutto le Pmi Italiane, vero tessuto imprenditoriale del nostro territorio e che si trovano davanti alla nuova sfida. “L’Employer Branding è diventato un elemento di comunicazione imprescindibile per ogni azienda che punta ad essere ancora più attrattiva verso i migliori talenti” afferma Giovanni Barina, HR Director di Samsung Electronics Italia.

“Nella valorizzazione del capitale umano, in Samsung ci rifacciamo alla visione della Global Corporate Citizenship legata al concetto di Enabling People, Abilitare le Persone, che portiamo avanti offrendo ai giovani delle Scuole Secondarie e delle Università progetti di formazione qualificata, come LetsApp e Innovation Camp, molto allineati ai trend del mercato digitale, e il cui obiettivo principale è quello di accompagnare le giovani generazioni in un viaggio attraverso l’innovazione, aprendo loro nuovi scenari professionali, per diventare gli innovatori del domani”.