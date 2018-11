Mediaset-Vivendi, "non è abuso escludere Simon Fiduciaria dal voto"

Il giudice Amina Simonetti ha rigettato la richiesta di Simon Fiduciaria, trust cui Vivendi ha conferito il 19,19% del capitale di Mediaset, di sospendere in via d'urgenza le decisioni assunte dall'assemblea del gruppo il 27 giugno. Il magistrato non ha considerato abuso "l'eccezione sollevata da Mediaset" e finalizzata a "paralizzare l'esercizio del diritto di partecipare e di votare" in assemblea da parte di Simon Fiduciaria.