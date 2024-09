Marina Berlusconi incontra Mario Draghi a Milano: "Era pianificato da tempo"

Due giorni prima dell'incontro, l'ex premier aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa. Draghi è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta.



Tajani: "Draghi ha visto Marina Berlusconi? Nulla di strano, anzi" Un'imprenditrice importantissima incontra l'uomo che ha scritto il documento sulla competitività in Europa: credo sia normale. Draghi, che conosce l'economia europea, incontra un imprenditore che vuole capire quali sono le prospettive nei territori dove opera: non ci trovo nulla di strano, anzi, l'esatto contrario". Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, a Cagliari per un'iniziativa del partito, risponde a chi gli chiede un commento sull'incontro tra Marina Berlusconi e Mario Draghi.