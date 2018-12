Manovra, Upb: aumenta la pressione fiscale, 42,5% nel 2019

La pressione fiscale salirà nel 2019 al 42,5% del Pil dal 42% del 2018. E' la stima fornita dal presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, rispondendo alle domande in commissione Bilancio della Camera. "Negli anni successivi, se non considerate le clausole che valgono 1,2%, 1,5% in più, si arriva al 42,8% nel 2020 e al 42,5% nel 2021, ma sono numeri che vanno un po' verificati".