Manovra, Tria: "Ue superficiale, critica misure che non ci sono"

La lettera in cui l'Unione europea ha bocciato la Manovra italiana "mi ha lasciato sorpreso e perplesso per alcune valutazioni superficiali". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che "vengono criticati negativamente punti che nella legge di Bilancio non ci sono, forse li hanno letti sui giornali". Il ministro ha poi ricordato che "la Bce non può aiutare un singolo Paese, a meno che non si cambino i trattati".