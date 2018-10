Manovra, Tria: spread non coerente con i fondamentali dell'Italia

Lo spread "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante il suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio, aggiungendo che lo spread mette sotto pressione le banche, nonostante il sistema sia solido e vi sia stata un'importante riduzione delle sofferenze. "Il deficit non salirà come paventato da alcuni interlocutori, istituzionali e non", ha aggiunto.