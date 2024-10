Manovra, la Lega: "Tassiamo gli extraprofitti delle banche". Tajani: "Mai, è una cosa sovietica"

"Ricordo che negli ultimi due anni, a causa dell'ingiustificato e folle rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, i primi sette istituti di credito italiani hanno quasi raddoppiato gli utili: +93%. È quindi giusto ed equo - osserva - che siano loro, ora, a contribuire per redistribuire la ricchezza e favorire non solo le classi meno agiate del Paese ma anche la crescita economica". Una linea difesa anche dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in una settimana già ricca di polemiche per i riferimenti a eventuali "sacrifici" richiesti dalla manovra di bilancio 2025. "Davanti a un consesso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici dovevano farli tutti, anche loro. Non mi sembrava una bestemmia. Ha suscitato un dibattito incredibile, però davanti a una platea di banchieri ripeterei esattamente la stessa cosa".