Manovra, salta il primo tetto cassa integrazione: assegni più alti

-afp

Arriva una semplificazione per la cassa integrazione e in molti casi anche un aumento dell'assegno. La Manovra ha infatti abolito il primo tetto per la Cig, lasciando in vigore solo quello più alto. In pratica quindi un lavoratore che ha una retribuzione lorda di 1.800 euro e fino a quest'anno aveva diritto all'80% con un massimo di 998 euro lordi (primo tetto) dall'anno prossimo avrà diritto all'80% del suo stipendio con un massimale di 1.199 euro.