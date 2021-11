Manovra, Regioni: bilanci a rischio senza fondi aggiuntivi

-afp

Diverse Regioni rischiano di chiudere i bilanci in deficit: in assenza di fondi aggiuntivi in Manovra, quelle che non potranno coprire i passivi rischiano il commissariamento e il blocco delle assunzioni con la pandemia ancora in corso. E' quanto si apprende da fonti degli enti locali, che già in passato avevano segnalato al ministero dell'Economia il rischio di un buco da oltre due miliardi per coprire le spese Covid 2021 rispetto al 2020.