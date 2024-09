Manovra, Leo: "Anticipiamo il bonus da 100 euro per aiutare le famiglie"

Leo illustra anche le ipotesi sul tavolo per combattere la crisi demografica. "Ci sono diverse strade: o potenziare l'assegno unico o introdurre detrazioni specifiche per i figli. L'obiettivo è venire incontro alla famiglia. Questo è un tema prioritario". Sul fronte delle imprese, riassume la politica del governo in "chi più assume, meno paga". "Abbiamo introdotto una super deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato, pari al 120% per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che arriva fino al 130% per chi assume mamme, under30, ex percettori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità. Sull'Ires ci stiamo lavorando. Il Cdm ha approvato in prima lettura il decreto e, come sempre fatto fin qui, ora apriremo il confronto in sede Parlamentare per raggiungere il migliore risultato possibile".