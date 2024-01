Manovra, Gentiloni: "L'Italia non pienamente in linea con i requisiti Ue"

"Non vedo specifiche differenze dal lato italiano sulle regole fiscali". Sul nuovo Patto di stabilità "il governo italiano ha supportato l'approccio generale del Consiglio Ue. Non direi che il supporto italiano è più debole rispetto ad altri Paesi", ha detto ancora Gentiloni.

"Spero che problema Italia sul Mes si possa risolvere"

"C'è una posizione italiana specifica sul Mes perché il Parlamento ha votato di non supportare l'emendamento del Mes permettendo il backstop per le crisi bancarie. Spero che questo problema si possa risolvere in futuro", ha proseguito. "Naturalmente siamo una democrazia, prendiamo atto della decisione del Parlamento e penso che sia una decisione da rispettare", ha spiegato ancora Gentiloni rispetto al Mes. "Ma va anche considerato il fatto che il governo italiano ha sottoscritto questo emendamento due o tre anni fa. Naturalmente c'è una differenza dal governo che è in carica". Penso che il tema del Mes "sarà discusso anche all'Eurogruppo lunedì prossimo", ha segnalato il commissario italiano.