Manovra, in arrivo 150 mln in due anni per aree di crisi tra cui Taranto

In arrivo 150 milioni di euro in due anni (di cui i primi 50 già nel 2020) per le aree di crisi tra cui Taranto. A chiederlo è un emendamento alla Manovra. Previsti anche 100 milioni l'anno per due anni per le agevolazioni per l'attrazione degli investimenti privati, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Altri 100 milioni arriveranno come contributi alle imprese che partecipano al progetto europeo sulla microelettronica.