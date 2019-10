Manovra, il Mise riconferma Industria 4.0 e Nuova Sabatini

Nella Manovra 2020 verranno riconfermate Industria 4.0 e la Nuova Sabatini (legge sui contributi per l'acquisto di beni strumentali, ndr). "Ora al via la rimodulazione di concerto con le aziende e un piano per la triennalità", fanno sapere dal ministero dello Sviluppo economico. Il Mise esprime "soddisfazione" anche per la deducibilità al 100% dell'Imu sui capannoni anticipata di un anno al 2022, inserita nella legge di Bilancio.