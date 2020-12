Manovra, Franceschini: "Un altro mezzo miliardo per il turismo"

ansa

Con un emendamento approvato nella notte in commissione alla Camera è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per il turismo per un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021. Lo ha riferito il ministro Dario Franceschini, spiegando che "si tratta di quattro interventi importanti per il settore più fortemente colpito dagli effetti della pandemia".