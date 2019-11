Manovra, dubbi dell'Ue sul gettito delle misure antievasione

Moscovici: "La Manovra non sarà respinta" - Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha però precisato: "Questa volta non ci sarà né il respingimento della Manovra né l'apertura di una procedura" per debito eccessivo, "non abbiamo due pesi e due misure" rispetto all'anno scorso ma "lo scambio di lettere quest'anno si è avuto in un altro spirito, con un altro approccio, e il dibattito sul bilancio non si può paragonare".