Si va verso il rifinanziamento del bonus psicologo. Il contributo per le spese di psicoterapia, introdotto nel 2022, è stato confermato e reso strutturale nell'ultima Manovra, ma necessita comunque di nuovi finanziamenti. Secondo fonti di maggioranza, il governo sarebbe al lavoro per confermare lo stanziamento previsto per l'anno in corso con fondi per 10 milioni di euro.