Manovra blindata dal governo, ma spunta un tesoretto da 400 mln

Sulla Manovra spunta un tesoretto da 400 milioni per finanziare interventi locali per il 2024 con un provvedimento parallelo o successivo alla legge di bilancio.

Il governo punta ad approvare il documento in Parlamento entro il 14 dicembre, senza emendamenti. Secondo fonti dell'esecutivo di centrodestra sono tre le vie percorribili: una è la cosiddetta legge mancia (che raccolga cioè diversi provvedimenti richiesti dai parlamentari); la seconda è una risoluzione, contestuale alla Manovra, per cui servirebbe però una trattativa complessa con le opposizioni; la terza un odg da approvare in commissione Bilancio al Senato, quando sarà licenziata la legge.