Manovra, piano anti-evasione: taxi, cene e trasferte da pagare con carta per avere lo sconto dal Fisco e scaricare le spese

Tra le misure per contrastare l'evasione fiscale, il governo inserirà in Manovra una stretta sul sommerso con nuove regole in arrivo per i Pos, pagamenti e spese di rappresentanza. In particolare, come spiegato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, sarà introdotta "la tracciabilità delle spese: come l'utilizzo del taxi o le spese di rappresentanza" per usufruire delle relative deduzioni.