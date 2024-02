Man Group: ecco dove trovare le opportunità nel reddito fisso in un contesto volatile

Le recenti tensioni nel sistema bancario, sia negli Stati Uniti che in Europa, potrebbero accelerare la fine del ciclo economico, dal momento che tendono a rendere le condizioni finanziarie più restrittive, creando un contesto più impegnativo per la crescita economica futura. “Anche l'apertura di nuovi cantieri edili, la fiducia dei consumatori, i valori dell'indice PMI (Purchasing Managers Index) e la continua inversione della curva dei rendimenti indicano ancora alcune incertezze per il futuro. Un quadro d'insieme che spinge l'ottimismo delle piccole imprese perfino al di sotto dei minimi toccati durante il Covid (Figura 1)” fanno sapere gli esperti di Man GLG, la divisione di investimenti discrezionali di Man Group.

UNA PROPENSIONE PIÙ ELEVATA ALLA QUALITÀ

In quest'ottica, gli investitori nel reddito fisso dovrebbero mantenere una propensione più elevata alla qualità, anche alla luce del fatto che i rendimenti investment grade, soprattutto in Europa, continuano a rimanere elevati su base storica. Anche i segmenti del credito di qualità inferiore, sebbene non siano convenienti in termini assoluti, offrono valore rispetto ai titoli azionari. “In ogni caso riteniamo che sia meglio mantenersi selettivi, poiché è probabile che la dispersione acceleri con il graduale rallentamento della crescita e con essa la biforcazione tra vincitori e vinti” riferiscono i manager di Man GLG. Ma quali sono le prospettive per i singoli settori del reddito fisso? La società di gestione non esprime una view della casa: le previsioni di ogni specifico segmento obbligazionario sono pertanto state sviluppate dai diversi team del credito di Man GLG.

HIGH YIELD GLOBALE

Per quanto riguarda l'high yield globale, in particolare, prevale l'ottimismo sul contesto di selezione dei titoli ma con una cautela sul beta del credito, giustificata dagli spread che si collocano di nuovo ai livelli mediani. “A livello regionale, continuiamo a preferire l'Europa rispetto agli Stati Uniti, poiché riteniamo che questi ultimi siano penalizzati dalle aspettative di un atterraggio morbido o nullo nel breve periodo. A livello settoriale, invece, prediligiamo le società con potere di determinazione dei prezzi e con un focus sui beni di consumo non ciclici, salute e gaming” commentano i professionisti del team di Man GLG specializzati nell'high yield globale.

DEBITO DEI MERCATI EMERGENTI

Gli esperti del team della casa dedicato al debito dei mercati emergenti ritengono invece che in questa asset class i rischi non siano ancora adeguatamente prezzati dopo l'ampia stretta in atto da ottobre e con gli spread che sono solo leggermente più ampi da inizio anno. Lo stesso dicasi per le valute emergenti mentre, per quanto riguarda i tassi locali dei mercati emergenti, il team continua a temere che alcuni possano essere scambiati, nel breve periodo, più in linea con gli asset rischiosi che con la duration, in un contesto di maggiore volatilità.

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE DEI MERCATI EMERGENTI

I colleghi del team di Man GLG esperti delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti ritengono le valutazioni di questi titoli sulla strada giusta per diventare più interessanti, poiché il mercato teme un atterraggio duro. Tuttavia, aggiungono, le valutazioni restano solo ai livelli mediani mentre appare ancora presente una pressione al ribasso, che li rende meno appetibili rispetto ai mercati sviluppati, in particolare per ciò che concerne il segmento investment grade.

GLOBAL INVESTMENT GRADE

A questo proposito, per i manager del team di Man GLG specializzati sui titoli global investment grade, gli investitori possono continuare a beneficiare dell'esposizione a questa asset class nei mercati sviluppati che offre rendimenti complessivamente ancora elevati. La risposta dei titoli di questo segmento del credito alla volatilità del mercato sperimentata a metà marzo mostra anche i benefici che la duration può offrire agli investitori. “Con i tassi terminali negli Stati Uniti a circa il 5%, continuiamo a pensare che i tassi d'interesse offrano agli investitori la possibilità di un'allettante diversificazione. Inoltre, il recente ampliamento ha creato ancora una volta valore per gli investitori con una forte preferenza per le opportunità in euro e in sterline (GBP)” spiega il team dedicato di Man GLG.

Contenuto a cura di Financialounge.com