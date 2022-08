Lufthansa: "Siamo il partner giusto per Ita, ma la nostra pazienza non è infinita"

Questo è indipendente da quale partito o gruppo di partiti governi il Paese". Così il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, parlando dell' offerta di Lufthansa-Msc per l'acquisto della maggioranza dell'ex Alitalia e spiegando di aver "scritto una lettera a Draghi sul fatto che bisogna essere veloci e che la nostra pazienza non è infinita".

"Anche i sindacati Ita sostengono la nostra offerta"

- Il numero uno della compagnia tedesca ha inoltre sottolineato che la sua offerta ha trovato anche l'appoggio dei sindacati di Ita. "L'ultima news è che i sindacati della società sono diventati attivi per chiedere una soluzione veloce al governo attuale - spiega - perché credono che Ita abbia bisogno di un partner e che Msc e Lufthansa siano quelli adatti. E' anche una cosa nuova per me, che i sindacati manifestino per Lufthansa, ma che conferma quello che diciamo da mesi: che siamo il partner giusto".

In Italia per Lufthansa un'estate di successi

- Tornando sulla questione politica del nostro Paese, Spohr ha sottolineato che non è compito suo commentare la situazione. In generale sul mercato italiano, Lufthansa sostiene di aver "visto un'estate di successo", migliore anche degli anni passati e che "l'Italia è il nostro mercato più importante dopo quello di casa e dopo gli Usa".

"Nel vostro Paese vogliamo una posizione forte"

- Infine, il Ceo sottolinea che "abbiamo deciso di far crescere Air Dolomiti" a prescindere dalla decisione su Ita e conclude: "Vogliamo una posizione forte in Italia in un modo o in un altro, speriamo insieme a Ita o altrimenti con i nostri mezzi".