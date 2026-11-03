Lufthansa, firmato accordo con Lisbona: un miliardo per il 44,9% di Tap

Secondo le stime di Lufthansa, la quota di mercato combinata nel traffico tra Europa e America Latina salirebbe dal 9% a circa il 20%. Lisbona diventerebbe il settimo hub del gruppo, che prevede inoltre di sviluppare i collegamenti con Porto, le Azzorre, Madeira e l'Algarve. "Le nostre reti si completano idealmente e ci aprono nuove opportunità di crescita in Portogallo e soprattutto in Sud America e Brasile", ha dichiarato l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, sottolineando l'intenzione di "preservare l'identità portoghese" di Tap e sviluppare Lisbona come hub del gruppo.