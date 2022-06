Cambia la lotteria degli scontrini, arrivano i premi immediati

Il via libera è arrivato con un emendamento al decreto legge Pnrr, approvato nella notte dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato. I premi saranno immediati : non servirà più aspettare le estrazioni periodiche, ma si saprà direttamente alla cassa se si è titolari di un biglietto vincente.

Come funziona

codice lotteria

- Per partecipare all'estrazione è necessario che i maggiorenni residenti in territorio italiano "associno all'acquisto - effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari - il proprio, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli". Al momento dell'acquisto, si scoprirà subito se si ha diritto alla vincita.

Il rilancio

- La nuova norma serve a "rilanciare" la lotteria degli scontrini. Entrata in vigore il primo febbraio 2021, non ha mai realmente suscitato interesse tra i consumatori nonostante gli ingenti premi. Come recitano i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a marzo 2021 - un mese dopo il via - gli scontrini mensili associati alla lotteria avevano sfiorato le 25mila unità, salvo poi scendere a quota 5mila già in autunno.