Lollobrigida: "Fotovoltaico? Sì, ma non sui terreni agricoli"

A Torino, a margine della prima tappa del Giro E-24, a Torino, il ministro dell'Agricoltura, inoltre, ha spiegato che "Pichetto, da agricoltore, sa bene quanto è rilevante la tutela del territorio. Noi non vietiamo la produzione di energia solare. Il ministero ha finanziato solo quest'anno 13.500 aziende e arriveremo a 26mila per mettere i pannelli solari su aree come tetti delle stalle e delle industrie, ma senza macchie nere a terra".





"Sottrarre terreno agricolo - dice il titolare del ministero - significa speculare, per questo che stiamo lavorando a un articolo molto serio, che ponga limiti serissimi a questo tipo di sviluppo senza freni e che invece garantisca produzione energetica".



"L'agrivoltaico - aggiunge - verrà fatto sulle strutture e sui terreni con sistemi pero' compatibili con l'agricoltura. Perché non riesco a immaginare la nostra Italia violentata da un modello di sviluppo senza razionalità. "Questa norma è una norma di buonsenso - conclude Lollobrigida osservando che "produrre energia pulita dove si può produrre senza impattare, in maniera importante come abbiamo fatto e dimostrato di fare come ministero, non togliendo terreno che può essere dedicato alla produzione di cibo di qualita'".