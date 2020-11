Con Biden a un passo dal raggiungimento della soglia dei 270 grandi elettori dopo aver vinto in Michigan e Wisconsin, il quadro sembra essere più chiaro anche per gli investitori. Il candidato democratico è a 253 grandi elettori ed è in vantaggio in Nevada, Arizona e in rimonta in Pennsylvania e Georgia. Trump è avanti in North Carolina, ma ha già annunciato la volontà di chiedere riconteggi e presentare ricorsi, atteggiamento che può ritardare l'ufficializzazione del nuovo presidente. Anche oggi, dopo la diretta di ieri che trovate qui, vi proponiamo tutti i commenti, le analisi e le reazioni dei mercati in questa seconda giornata di scrutini.

09:51 BORSE EUROPEE POSITIVE, BENE TOKYO. IN RIALZO I FUTURES USA

Buona partenza per le Borse europee: Milano apre a +0,90%, Francoforte +0,59%, Parigi +0,62%, Madrid +0,55% e Londra +0,29%. La Borsa di Tokyo archivia la seduta a +1,73%, sui massimi da ottobre 2018. Positivi anche i futures dei principali indici di Wall Street, con il Nasdaq nuovamente in evidenza (+2,3%) dopo il rally di ieri dei titoli tecnologici. I futures di Dow Jones e S&P 500 viaggiano con rialzi superiori all'1,5%.

09:45 VONTOBEL AM: AZIENDE USA PREPARATE A SUPERARE QUALSIASI ESITO

“Un lungo periodo di contrattazione sul risultato elettorale rappresenterebbe un risultato ribassista per i mercati finanziari a causa dell'accresciuta incertezza, ma sarà di natura temporanea. Infatti, le aziende statunitensi sono entrate nella fase di recupero del ciclo del credito e sono ben preparate a resistere alla volatilità con saldi di cassa aziendali ai massimi storici”, spiega Christian Hantel, Senior Portfolio Manager di Vontobel Asset Management. “Nel caso in cui l'incertezza del mercato dovesse persistere, la Fed potrebbe facilmente ripristinare la fiducia nel mercato del credito alle imprese intensificando le proprie attività nel quadro delle linee di credito del mercato primario e secondario. Pertanto, qualsiasi allargamento dello spread dovrebbe risultare modesto e le condizioni di liquidità dovrebbero rimanere favorevoli”, aggiunge l'esperto.

09:33 ASI: PREOCCUPANTE DIPENDENZA DALLA FED

“La reazione dei mercati finora è stata decisamente ordinata – commenta James Athey, Investment Director di Aberdeen Standard Investments - La mancanza di chiarezza indirizza l'attenzione sulle prossime mosse della Fed. Parte della quiete sui mercati si basa sulla consapevolezza che la Fed interverrà in caso di un aumento significativo della volatilità. Ciononostante occorre anche considerare che l'intervento della Fed non è poi scontato se le acque restano completamente imperturbabili. Un Congresso diviso, per non parlare di un risultato controverso, è un cattivo

