Les Echos celebra Pier Silvio Berlusconi: "MFE peso massimo dei media europei"

Il più importante giornale economico francese promuove la strategia editoriale e finanziaria dell'azienda: "Silvio Berlusconi sarebbe fiero di come si è trasformato il gruppo"

Les Echos, il più importante quotidiano finanziario francese, celebra l'amministratore delegato di Mediaset in un articolo in cui mostra come negli ultimi anni il colosso dei media italiano sta cambiando radicalmente faccia.

"Silvio Berlusconi sorriderebbe guardando cosa è diventato MediaForEurope (MFE), sta diventando un peso massimo nel settore dei media e dell'intrattenimento in Europa" e questo grazie alla "guida di Pier Silvio Berlusconi ".

Tgcom24

"Nel 2023 - scrive Les Echos -, gli ascolti dei canali italiani hanno superato quelli del loro rivale storico - il gruppo radiotelevisivo pubblico RAI -, i ricavi pubblicitari sono aumentati e la linea editoriale è stata radicalmente rivista". "Che sorriso farebbe Silvio Berlusconi se vedesse il nuovo volto di MediaForEurope (MFE), la holding con sede ad Amsterdam che riunisce le filiali europee di Mediaset", si chiede l'editorialista francese. E il tutto è legato alla figura del figlio di Silvio Berlusconi, Pier Silvio, vicepresidente Mediaset dal 2000 e poi amministratore delegato dal 2015.

La nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi "La televisione popolare, quando è leggera e divertente, svolge anche un'importante funzione sociale", bisogna "sforzarsi di raccontare delle storie senza dover sempre esagerare". Detto fatto, la nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi ha dato i suoi frutti. Secondo Les Echos si è trattato di una "rivoluzione copernicana nella linea editoriale, accolta con favore dal pubblico". Mediaset è un sistema crossmediale "che raggiunge il 90% della popolazione italiana", ha affermato Pier Silvio Berlusconi. E questo, secondo l'autorevole quotidiano francese, si trasforma in introiti pubblicitari. Ricavi che in Italia sono aumentati di oltre il 2% lo scorso anno. Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato di MFE ha sfiorato i 2 miliardi di euro e gli utili sono stati pari a 71 milioni di euro.

"Quando Steve Jobs è morto, si prevedeva il declino di Apple in seguito alla morte del suo leader carismatico. È accaduto il contrario. Il caso di Mediaset è identico", scrive ancora Les Echos. "MFE ha completato la fusione con Mediaset Spagna nel 2023, acquisendo al contempo una partecipazione nel gruppo mediatico tedesco ProSiebenSat.1 per avvicinarsi alla soglia del 30%: Pier Silvio Berlusconi promette di accelerare l'attuazione della sua visione industriale, che si basa sulla convinzione che i media europei debbano realizzare economie di scala per sopravvivere.