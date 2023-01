Le prospettive di crescita dell'investimento responsabile secondo Columbia Threadneedle

Il 2022 si è rivelato un anno orribile anche per l'investimento responsabile (IR). In parte a causa di un'esposizione generalmente modesta al settore del petrolio e del gas, che ha beneficiato dell'impennata dei prezzi dell'energia. Ma anche perché le strategie che implementano criteri ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale) tendono di solito a privilegiare i titoli e i settori growth come la tecnologia e la salute, che hanno subito revisioni al ribasso dei rating a causa dell'incertezza attorno alle dinamiche dell'inflazione e dei tassi di interesse.

LA VISIONE A LUNGO TERMINE

“Allargando la visione al lungo termine, crediamo fermamente che la tesi d'investimento relativa alla sostenibilità rimanga intatta, specialmente in un contesto in cui la relativa gamma di opportunità si sta ampliando”, tiene a precisare Claudia Wearmouth, Global Head of Responsible Investment di Columbia Threadneedle Investments che fa presente come Bloomberg stimi, entro il 2025, attivi ESG al di sopra dei 50.000 miliardi di dollari.

DECISIONI D'INVESTIMENTO CONSAPEVOLI

“Columbia Threadneedle resta focalizzata sulla qualità e su una continua evoluzione del proprio approccio all'integrazione di criteri di sostenibilità: le fonti di dati ESG vengono costantemente sottoposte a revisione mentre siamo impegnati a sviluppare strumenti analitici specifici per aiutare i nostri team d'investimento a estrarre informazioni con i più elevati standard qualitativi su cui basare decisioni d'investimento consapevoli”, puntualizza Wearmouth.

IMPEDIRE IL GREENWASHING

La manager intravede normative in progressivo potenziamento per rafforzare la trasparenza e impedire il greenwashing, l'ecologia di facciata. “In Europa è stato adottato l'SFDR (Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari), mentre nel Regno Unito sono strati introdotti gli obblighi di informativa sulla sostenibilità (Sustainability Disclosure Requirements, SDR), e misure analoghe potrebbero presto entrare in vigore negli Stati Uniti su proposta della SEC, Securities and Exchange Commission” riferisce Wearmouth.

UN MAGGIORE IMPEGNO PER LE AZIENDE

È vero che questo significa un maggior impegno per le aziende, tuttavia gli obblighi di informativa dovrebbero orientare gli investimenti responsabili nella giusta direzione e facilitate gli investitori e i consumatori nell'individuazione delle strategie più adatte alle loro esigenze. “Il potenziamento della supervisione regolamentare e degli standard comuni può promuovere miglioramenti non soltanto a livello di informativa ma anche di prodotti e servizi. Gli asset manager sono spinti a innovare la propria offerta, per agganciare (o meglio ancora anticipare) l'evoluzione del contesto normativo”, spiega la manager di Columbia Threadneedle che però ammette ci sia ancora molta strada da fare per migliorarne l'accuratezza e l'affidabilità dei dati.

IL RUOLO DETERMINANTE DELL'ENGAGEMENT ESG ATTENTO E ACCURATO

In quest'ottica si accresce il ruolo determinante che può derivare da un'attività di engagement ESG attenta e accurata. “In molte delle società sostenibili più conosciute figurano tanti piccoli risparmiatori e crediamo che l'attività di engagement rappresenti uno strumento importante per identificare le aziende meglio posizionate per diventare i leader di domani. Riteniamo, poi, che l'engagement sia anche uno strumento fondamentale per favorire la transizione di società e industrie verso pratiche più sostenibili, su cui pongono l'enfasi molti fondi ESG”, argomenta Wearmouth.

OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA

Columbia Threadneedle vanta oltre 20 anni di esperienza nell'engagement su questioni ESG e propizia interventi di engagement attenti e mirate con le società. “Una dinamica che ci permette di assicurarci che l'impatto del nostro lavoro risulti ancora più incisivo, dal momento che è incentrato sul modo in cui le aziende ben posizionate opereranno la transizione verso un futuro sostenibile” conclude il Global Head of Responsible Investment di Columbia Threadneedle Investments.

