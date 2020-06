Rialzi generalizzati in avvio per le Borse europee, all'indomani della decisione della Bce di aumentare di 600 miliardi di euro la potenza di fuoco del Pepp, il programma di acquisti di titoli nato per contrastare gli effetti negativi della pandemia sull'economia dell'eurozona.

IN RIALZO EUROPA E ASIA

A Milano il Ftse Mib apre con un guadagno dell'1,47% e le altre piazze europee sono in linea: Francoforte avvia le contrattazioni in rialzo dell'1,10%, a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,73% e a Parigi il Cac40 sale dello 0,37%. Seduta positiva anche per i listini asiatici, che archiviano la seconda settimana consecutiva in rialzo, in scia alla progressiva riapertura dell'economia mondiale dopo il lockdown. Tokyo è salita dello 0,74%, Seul dell'1,43%, Sydney dello 0,11%.

CALANO SPREAD E RENDIMENTO BTP

Il potenziamento del Pepp deciso ieri dalla Bce - che ha ampliato il programma da 750 a 1.350 miliardi estendendone la durata a giugno 2021 con reinvestimento di cedole titoli almeno fino alla fine del 2022 - ha avuto effetti immediati anche sul rendimento del Btp, sceso all'1,4%. Continua il calo dello spread: il differenziale di rendimento tra i Btp decennali e i Bund tedeschi ha aperto in calo a quota 171, dopo aver chiuso la seduta di ieri a 173 punti base.

CALO RECORD PER GLI ORDINI DI FABBRICA TEDESCHI

In giornata sono attesi i dati sulla disoccupazione Usa a maggio e sulle vendite al dettaglio in Italia ad aprile, mentre è peggiore delle attese il dato sugli ordini di fabbrica tedeschi, che hanno segnato un calo record: -25,8% ad aprile.

