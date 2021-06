Le 25 azioni più vendute dai miliardari Usa nel primo trimestre

Tempo di prese di profitto, o semplicemente di rotazione di portafoglio, per gli investitori americani più ricchi. Che si tratti di noti miliardari o di grandi fondi di investimento, in questi primi tre mesi del 2021 si è assistito a una smobilitazione delle posizioni più intensa rispetto allo scorso anno.

CRESCONO LE VENDITE

Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg e aggiornato alla prima settimana di maggio, molti grandi investitori hanno venduto azioni che si erano apprezzate in modo particolare durante i mesi della pandemia. Le vendite sono state pari a un valore di 24,4 miliardi di dollari, poco meno dei 30 miliardi di dollari di azioni vendute tra giugno e dicembre 2020. Bezos, per esempio, ha venduto azioni Amazon per 6,7 miliardi di dollari. Il sito di informazione finanziaria dell'editore americano Kiplinger, analizzando i documenti della Sec (l'equivalente Usa della nostra Consob) ha stilato una lista dei 25 titoli più venduti dagli investitori più ricchi d'America: ecco quali sono.

BERKSHIRE HATHAWAY DICE QUASI ADDIO A WELLS FARGO

L'elenco non poteva che cominciare da Warren Buffett, fondatore di Berkshire Hathaway, che nel primo trimestre 2021 ha ridotto del 98% la propria quota nella banca Wells Fargo, uno dei suoi investimenti storici. Ruane Cuniff & Goldfarb, società di investimento di New York, ha dimezzato la partecipazione in Mastercard riducendo così una posizione costruita a partire dal 2006. Jim Simons (Renaissance Technologies) ha venduto oltre 5 milioni di azioni della società cinese Baidu, riducendo le quote in suo possesso del 62% e portando il peso di Baidu nel suo portafoglio da 80,4 miliardi di dollari dal 2% allo 0,9%. John Paulson, di Paulson & Co., nel primo trimestre 2021 ha azzerato la propria quota in Discovery, al centro di una fusione con Warner Media.

PRESE DI PROFITTO SU TESLA

Tra i titoli più venduti nei primi tre mesi del 2021 dai grandi investitori Usa ci sono anche Carnival, PayPal e Laboratory Corp. of America, le cui azioni sono state cedute rispettivamente da Marshall Wace LLP, David Tepper (Appaloosa Management) e Larry Robbins (Glenview CM). Carl Icahn ha deciso di azzerare la propria presenza in Herbalife mentre la società di investimento Baillie Gifford ha continuato a vendere azioni Tesla, aggiungendo un taglio del 40% nel primo trimestre e portando a casa un importante guadagno, visto che le azioni erano state acquistate a partire dal 2013.

FORD E GENERAL ELECTRIC NELLA LISTA

La lista degli altri titoli più venduti dagli investitori più ricchi d'America prosegue con Green Brick Partners (azioni cedute da David Einhorn), NCR (sempre da David Einhorn), Fisker (Apollo Global Management), SPDR Gold Shares (Ray Dalio di Bridgewater Associates), Ford (John Overdeck and David Siegel), Berkshire Hathaway (Eagle Capital Management), Uber Technologies (Tiger Global Management), Eli Lilly (Winsdlow CM), Fidelity National Information Services (Dan Loeb), Planet Fitness (Dan Loeb), General Electric (Theleme Partners).

POSIZIONI RIDOTTE IN PHILIP MORRIS E BOFA

Inoltre, nell'elenco stilato in base alle dichiarazioni rese alla SEC figurano anche: Bank of America (posizioni azzerate da Steadfast CM), MercadoLibre (venduta da Generation IM), Philip Morris International (Veritas Asset Management), Walt Disney (Philippe Laffont) e DuPont (Southeastern Asset Management).

Contenuto a cura di Financialounge.com