Lavoro, Istat: a settembre il tasso di occupazione resta invariato al 63%

A settembre il numero di occupati e quello degli inattivi rimangono invariati su base mensile, a fronte della crescita dei disoccupati. Lo rileva l'Istat, indicando che "la sostanziale stabilità degli occupati è sintesi della diminuzione tra gli uomini, i dipendenti permanenti e i 35-49enni, dell'aumento tra i dipendenti a termine e tra chi ha meno di 35 anni e della stabilità tra le donne, gli autonomi e coloro che hanno almeno 50 anni d'età.
Il tasso di occupazione resta invariato al 63,0%". Confrontando il terzo trimestre 2026 con il secondo dello stesso anno si registra una diminuzione di 13mila occupati (-0,1%). "A settembre 2026 il numero di occupati, pari a 24 milioni 328mila, è stabile rispetto al mese precedente. La crescita dei dipendenti a termine (2 milioni 567mila) è compensata dal calo dei dipendenti permanenti (16 milioni 490mila), mentre risulta stabile il numero di autonomi (5 milioni 270mila). La crescita dell'occupazione rispetto a settembre 2025 (+198mila occupati in un anno) interessa i dipendenti permanenti (+71mila), quelli a termine (+89mila) e gli autonomi (+38mila)", è il commento dell'Istat ai dati.