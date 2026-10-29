Lavoro, Istat: a settembre il tasso di occupazione resta invariato al 63%

A settembre il numero di occupati e quello degli inattivi rimangono invariati su base mensile, a fronte della crescita dei disoccupati. Lo rileva l'Istat, indicando che "la sostanziale stabilità degli occupati è sintesi della diminuzione tra gli uomini, i dipendenti permanenti e i 35-49enni, dell'aumento tra i dipendenti a termine e tra chi ha meno di 35 anni e della stabilità tra le donne, gli autonomi e coloro che hanno almeno 50 anni d'età.