Landini: "Sbagliato usare licenziamenti adesso, discuteremo"

Ansa

Il leader della Cgil Maurizio Landini incontrerà nel pomeriggio il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi per discutere della fine del blocco dei licenziamenti. "E' sbagliato utilizzare i licenziamenti ora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire - dice -. Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali. Andiamo a discutere, se non ci fosse accordo valuteremo con Cisl e Uil come muoverci".