Lavoro, Landini: "Precarietà non è più accettabile, dare un futuro ai giovani"

"Vogliamo dare un futuro ai giovani, perché c'è una precarietà nel lavoro che non è più accettabile, vogliamo dare dignità al lavoro".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando dei quattro referendum abrogativi proposti dalla sigla sindacale sul Jobs Act. "I giovani e le donne stanno pagando un prezzo altissimo. Pensiamo che sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per far sì che il lavoro non sia precario ma dia dignità e permetta di vivere alle persone", ha aggiunto.