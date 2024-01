Landini (Cgil): "No alle gabbie salariali. Pronti a mobilitarci ancora"

"Rinnovare i contratti, no alle gabbie salariali: il governo ritiri la legge delega sulla contrattazione.

E torni a negoziare con i sindacati per superare la precarietà, fisco giusto, politica industriale. Non c`à una strategia, le privatizzazioni servono solo a fare cassa. La mobilitazione continua". Lo dice a La Repubblica Maurizio Landini. "La delega sul 'salario giusto' va ritirata: non è mai successo che si tenti di modificare la contrattazione senza coinvolgere i sindacati", aggiunge il segretario generale della Cgil.