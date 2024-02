Lanciato nuovo sito ADVFN Italia con quotazioni in tempo reale, news e analisi per gli investitori

Innovativo sito realizzato e gestito da Financialounge.com, in accordo con il gruppo internazionale ADVFN PLC, con copertura in real time del mercato finanziario italiano e delle Borse mondiali e con tanti diversi utili servizi

Lanciato ufficialmente il nuovo sito ADVFN Italia (clicca qui per scoprire Advfn.it) che si propone come la nuova casa di tutti gli investitori italiani sia esperti che meno esperti. Il nuovo sito offre una completa copertura di tutto il mercato finanziario italiano - dalle azioni ai titoli di Stato - delle principali Borse internazionali, del Forex e delle criptovalute, fino alle materie prime, con vari livelli di approfondimento e servizi.

QUOTAZIONI, NEWS, GRAFICI E ANALISI

ADVFN Italia propone quotazioni in tempo reale di tutti i mercati, grafici dinamici, serie storiche dei prezzi, notizie specializzate curate dalla nuova newsroom ADVFN Italia News e dalla redazione di Financialounge.com, approfondimenti video quotidiani sull'andamento dei mercati, dati di bilancio e societari delle aziende quotate fino ai buy & sell degli analisti finanziari con relativi target price. Tra i vari servizi offerti anche le quotazioni in tempo reale di book e ordini per l'azionario. E c'è anche una sezione dedicata agli ultimi rumors sui mercati finanziari. Il tutto in un ambiente web innovativo e smart per una fruizione intuitiva, veloce e coinvolgente. E, per quanto riguarda l'azionario italiano, su Advfn.it gli utenti hanno a disposizione gratuitamente le quotazioni in tempo reale di tutte le Blue Chip.

PARTNERSHIP TRA ADVFN PLC E PRODESFIN

Il nuovo ADVFN Italia è frutto di un lavoro congiunto durato mesi: il sito nasce infatti per iniziativa del gruppo internazionale ADVFN PLC che ha scelto come partner per il nostro Paese, e quindi per lo sviluppo prima del progetto e poi per la gestione nel tempo di tutte le relative attività di prodotto, editoriali e commerciali, Prodesfin, la Crossmedia Financial Factory italiana che edita la testata economico-finanziaria online Financialounge.com.

AL SERVIZIO DI TUTTI GLI INVESTITORI ITALIANI

Grazie a questa partnership forte tra una realtà specializzata italiana e un gruppo internazionale presente in molti Paesi nel mondo, oggi viene quindi lanciata questa grande novità al servizio di tutti gli investitori italiani, di tutti quelli che vogliono seguire e comprendere davvero l'andamento dei diversi mercati finanziari. Il nuovo sito ADVFN Italia nasce proprio con la missione di dare a tutti la migliore informazione possibile a supporto delle proprie decisioni di investimento. Scopri il nuovo sito ADVFN Italia: Advfn.it

