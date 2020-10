La nuova 500 si presenta con la mascherina

Al Lingotto di Torino è stata presentata al pubblico la nuova 500. Totalmente elettrica, disponibile in tre modelli, Berlina, Cabrio e la nuovissima Trepiuno con una piccola portiera in più sul lato destro, l'ultima versione dell'iconica utilitaria della Fiat ha fatto il suo ingresso nella Pinacoteca Agnelli con tanto di mascherina.

L'ORGOGLIO DELLA MASCHERINA

“Fatemi dire che questa mascherina, la 500 la porta con orgoglio”, ha dichiarato il responsabile del brand Fiat di Fca Olivier Francois, intervenuto alla presentazione. “È il simbolo dell'impegno della casa per la ripartenza. Le mascherine che abbiamo distribuito al pubblico oggi arrivano dai nostri stabilimenti e fanno parte delle oltre 300 milioni prodotte da Fca per l'emergenza Covid”.

CARATTERISTICHE

La nuova 500 avrà un prezzo di partenza di 19.900 euro per la versione ‘Entry', che salirà fino a 23.700 euro per la ‘Mid' e a 25.200 euro per la ‘High', al netto degli incentivi. “Per chi rottama poi, costa addirittura meno di una 500 attuale”, ha ricordato Francois. Dotata del sistema ‘fast charge', le bastano cinque minuti di ricarica per fare 50 km e poco più di mezz'ora per rifornire all'80% una batteria completamente scarica.

LA ‘TREPIUNO'

La gamma delle nuove 500 viene completata con il modello ‘Trepiuno', che si caratterizza per una terza piccola portiera sul lato destro che può essere aperta soltanto dopo quella principale, così da facilitare chi deve salire dietro o chi deve montare un seggiolino per i bimbi. Il suo motore elettrico eroga 118 cavalli e viene alimentato da una batteria da 42 kWh, che garantisce un'autonomia di 320 km.

DI NUOVO A MIRAFIORI

“È l'inizio di una nuova era”, ha commentato durante la presentazione il presidente di Fca John Elkann. Il gruppo è tornato a investire a Torino, tant'è che dopo 48 anni lo stabilimento di Mirafiori ha riaperto le porte alla produzione della 500. La presentazione dei nuovi modelli è stata l'occasione per annunciare anche lo ‘Sky Drive', il giardino pensile più alto d'Europa che verrà inaugurato nel luglio del 2021 sul tetto del Lingotto.

