La Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei guadagna lo 0,64%

La Borsa di Tokyo termina col segno più, in scia all'avanzata degli indici azionari statunitensi, con il recupero del comparto tecnologico, e malgrado la pressione sulla Apple, dopo l'accenno a nuove tariffe dell'amministrazione di Trump sui cellulari prodotti in Cina importati in Usa. Il Nikkei guadagna lo 0,64%, a quota 21.952,40, aggiungendo 140 punti.